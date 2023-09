Concerto a Vedano per la Misericordia: Luigi Palombi suonerà Bach, Wagner e Bruckner

Secondo la tradizione il santuario, di origini tardo cinquecentesche, sorge nel luogo in cui apparve la Madonna ad alcuni abitanti che, per sfuggire a un’epidemia di peste, avevano lasciato le case e si erano rifugiati nei boschi. Da secoli è un luogo caro a tanti vedanesi e brianzoli. Ora però ha bisogno di un po’ di lavori di sistemazione. Per aiutare a raccogliere i fondi che occorrono per sostenere i costi delle opere di ristrutturazione del Santuario della Misericordia stasera si terrà un concerto con un importante pianista originario del paese. Alle 21 la chiesa parrocchiale di via Santo Stefano ospiterà il recital pianistico dal titolo “Architetture di Dio”: il musicista Luigi Palombi suonerà brani di Bach, Wagner e Bruckner, tornando a esibirsi dopo un po’ di tempo nella sua Vedano. L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato andrà a favore degli interventi di restauro del santuario di via della Misericordia.

F.L.