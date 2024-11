Con i volontari la biblioteca arriva a casa

Il prestito dei libri? Anche a domicilio. Attivato un nuovo servizio che intende rendere la biblioteca un luogo più inclusivo e rimuovere gli ostacoli che limitano l’accesso di alcuni cittadini di Muggiò ai libri e ai documenti della biblioteca, facendoglieli trovare letteralmente a casa e dando loro nuove possibilità di intrattenimento e informazione. Il titolo dell’iniziativa, “Se leggi un libro non sei mai solo“, rende l’idea del progetto, promosso dalla biblioteca civica e dall’assessora alla biblioteca, Francesca Villa. Alle persone con difficoltà a uscire di casa per raggiungere la biblioteca, per ragioni di età, condizioni fisiche e familiari, viene infatti garantito un servizio di prestito a domicilio reso possibile da una rete di volontari.

Quando una persona che per motivi di età, di salute, di disabilità o per altre forme di fragilità farà domanda di assistenza alla biblioteca, sarà attivato un gruppo di volontari. Questi contatteranno la persona che vuole usufruire del servizio, la agevoleranno nella eventuale procedura di iscrizione alla biblioteca e la aiuteranno a richiedere di volta in volta i documenti della biblioteca che desidera. I volontari si occuperanno inoltre della consegna a domicilio e della restituzione dei libri alla biblioteca civica. Per richiedere l’attivazione del servizio è sufficiente contattare la biblioteca civica scrivendo all’indirizzo biblioteca@comune.muggio.mb.it oppure telefonando allo 039-2709200. Inoltre, per avvicinare i ragazzi dagli 11 ai 19 anni alla biblioteca, prende il via anche “Mi gioco la biblioteca“, un torneo di giochi da tavolo che vedrà coinvolte tutte le biblioteche del circuito a colpi di Dixit, Dobble ed Exploding Kittens. L’appuntamento è per il 22 novembre dalle 15.30 alle 17.30.

Veronica Todaro