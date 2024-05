Comuni Ciclabili. Il Consiglio vota l’adesione

Prosegue la lunga strada verso una Monza ciclabile. Questa volta su proposta del consigliere comunale di Civicamente Paolo Piffer, che ha presentato la mozione per l’adesione alla rete dei “ComuniCiclabili“, l’organizzazione gestita da Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta), che coinvolge 179 Comuni italiani, per promuovere politiche a favore della ciclabilità, condividendo una road map delle attività, e promuovendo azioni di marketing territoriale per favorirne lo sviluppo.

"I Comuni che vi hanno aderito hanno poi effettivamente messo in atto politiche a favore dell’uso della bicicletta", ha osservato il consigliere Piffer."ComuniCiclabili Fiab infatti, attraverso un sistema di valutazione da 1 a 5 biciclette, assegna un punteggio ad ogni Comune in base alla somma delle infrastrutture e delle azioni fatte a favore della mobilità in bicicletta, misurandone il grado di ciclabilità, e dando suggerimenti utili su dove sia più opportuno intervenire: che sia per la mobilità urbana, per il cicloturismo, nella governance o nella comunicazione e promozione. L’assessora alla Mobilità Giada Turato ha accolto con favore la proposta, prima che la maggioranza, col favore di quasi tutto il Consiglio comunale, votasse per approvare la mozione di Piffer: "Ritengo che questa sia una bella idea, molto coerente con le azioni del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), che tra gli obiettivi che persegue in ottica di sostenibilità ha anche quello di determinare una forte incentivazione della mobilità su bicicletta. Questa adesione, a cui ora lavoreremo, fa il paio con quella dei Comuni in bici, siglata con Anci".

Alessandro Salemi