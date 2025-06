Compiti e piscina con l’associazione dei genitori

Giochi d’acqua, un po’ di compiti, piscina e tanti tanti laboratori e disegni animeranno l’estate alla scuola Rubinowicz per bambini e ragazzi nel Summer Camp organizzato dall’Associazione genitori dell’Istituto comprensivo Raiberti, con l’avallo del dirigente Antonio Prizio, in collaborazione con la cooperativa sociale L’Airone. Come spiega Eleonora Parini, presidente dell’associazione, l’iniziativa viene sdoppiata tra primaria e media, alla Rubinowicz (via Magellano 44) per un massimo di 60 bambini e ragazzi, mentre nella scuola dell’infanzia di via Modigliani la cooperativa lavorerà con un gruppo di 30 bimbi, essendo gli ambienti più piccoli. “Battello a vapore“ sarà il tema conduttore di quest’anno. un avvincente viaggio alla scoperta dei quattro elementi, declinato per età, attraverso le avventure del Signor Acqua. Bambini e ragazzi potranno sperimentare numerose attività ludico-educative, ma anche artistiche e motorie. Non mancheranno attività multidisciplinari, uscite sul territorio, giornata dei gavettoni e altro. Alla Rubinowicz il programma estivo partirà da martedì (dopo lo sgombero dei seggi elettorali), suddiviso in programmi settimanali, fino all’8 di agosto, a tempo pieno, alle 9 alle 16.30, (90 euro alla settimana, compreso pranzo, piscina e uscite) con possibilità di pre scuola (dalle 8 alle 9) e post scuola (16.30-17.30) a 5 euro per servizio. Per i bimbi della scuola dell’infanzia, per cui il servizio ordinario termina il 30 giugno, il “Battello a vapore“ salpa dal martedì 1 luglio, per 6 settimane, fino all’8 di agosto. Per le prime settimane il servizio alla scuola Rubinowicz è già sold out con i ragazzi dell’istituto comprensivo Raiberti, a seguire, se resteranno posti, verranno accolti anche i ragazzi di altre scuole.

C.B.