Compensazioni. A Sant’Albino è pronta la lista

La Consulta di Sant’Albino aspetta l’assessore e intanto prepara la lista della spesa, ricordando a tutti le compensazioni richieste su aree verdi, per l’ampliamento di Elesa.

"In attesa dell’ incontro con l’assessore al governo del territorio Marco Lamperti (in foto), in calendario per il mercoledì 29 gennaio – dicono i membri della Consulta – ricordiamo le richieste avanzate rispetto alle compensazioni dovute da Elesa per la cementificazione di una vasta area verde a nord del quartiere. Compensanzioni che possono consistere solo in ripristino di aree verdi, piantumazioni e ciclabili. Anche noi desidereremmo altri interventi più utili al quartiere, ma tale pare sia la legge".

Fra le richieste, la barriera di alberi alto fusto e la siepe, per attutire il rumore prodotto al traffico su viale Stucchi; panchine, alberi, siepi con depavimentazione alla passerella ciclopedonale verso San Damiano. Da anni i residenti chiedono il completamento della ciclabile sul canale Villoresi, dalla passerella ciclopedonale sulla rotonda del cimitero fino a via Adda, a cui aggiungere la relativa alberatura. Anche in via Murri occorre aggiungere alberi lungo il parcheggio, e poi piantumare alberi alto fusto, siepi e area cani a nord e a sud della piscina Pia Grande.

Si ricorda poi l’annosa richiesta delle aree per realizzare il promesso Parco S.Albino, che potrebbe inglobare le ex cave Rocca ed era già previsto dal Prg 2007. Da incrementare i ciliegi di via Guardini-Adda, gli orti condivisi e gli alberi lungo la ciclabile Villoresi. Per ridurre le isole di calore, si richiede la depavimentazione e recupero a verde pubblico dell’area comunale ex autolavaggio dismesso, lungo via Adda, da collegare agli orti condivisi poco distanti, più l’area di via Offelera sgomberata da tir e orti abusivi.

C.B.