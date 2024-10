Commedie anche per riflettere. E Ulisse diventa tutto da ridere

Una versione surreale del viaggio di Ulisse, un intenso dramma di Durrenmatt, un’interpretazione coinvolgente dell’Inferno di Dante. Ma anche una scoppiettante messa in questione dei ruoli sociali borghesi, un grande classico della commedia di Neil Simon e una divertente esplorazione degli stereotipi della madre italiana, un’avventura fatta di strambi personaggi e di un giovane che provano a salvare il mondo e una satira irriverente di fatti e persone che possono ruotare attorno a un’agenzia di pompe funebri. Dieci appuntamenti, da qui alla metà di maggio. È quanto proporrà la nuova stagione del cineteatro Santa Maria di Biassono, che dal weekend inaugurerà la rassegna “Santa Maria InScena - RassegnaTi al teatro!“.

Saranno 9 spettacoli di prosa che spazieranno dal dramma alla commedia leggeraa cui si aggiungerà uno spettacolo speciale fuori abbonamento proposto dai giovani talenti della Comunità pastorale biassonese. Si comincerà domani alle 21 quando sul palco di via Segramora arriverà la compagnia Maisentiti con “Odissea“, una rilettura surreale e irriverente dell’opera di Omero, con un regista che si ostina a trasformare il viaggio di Odisseo in una “serie teatrale“, fra attori bizzarri e “caciaroni“. Sabato 9 novembre si cambierà completamente genere con la compagnia Parafrisando che porterà in scena il dramma di Friedrich Durrenmatt “La visita della vecchia signora“. Il 23 novembre toccherà ai ragazzi della Comunità pastorale biassonese con “Seconda Stella a Destra“, il 7 dicembre all’attore Eugenio Di Fraia con “ItinerDante, siamo Inferno“, che farà immergere nella Divina Commedia. Il 18 gennaio la compagnia Le Serve proporrà la commedia brillante “Carnage a trois“, che tra ironia, humour nero e comicità sfida i cliché del classico triangolo amoroso, mentre l’8 febbraio gli attori della compagnia La Lampada saranno interpreti del classico di Neil Simon “Andy & Norman“. La rassegna proseguirà l’1 marzo con “Ho visto Nina volare“ del collettivo teatrale Vudisì, il 29 con “L’italica madre“ della compagnia Baroni Rampanti, il 12 aprile con “In una notte nera“ della compagnia monzese Il Veliero e il 10 maggio la commedia “Premiata Ditta Felice Trapasso“ della compagnia La Rinascita. Biglietti d’ingresso da 13 a 15 euro, abbonamento per l’intera stagione da 99 a 117 euro. Info via whatsapp allo 039.23.22.144 o via mail a info@cineteatrobiassono.org.