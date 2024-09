Come X Factor. Ecco la finale dei cantanti della Brianza

Sale l’attesa per la serata finale del Cantabrianza, il più importante concorso canoro riservato alle voci emergenti della musica italiana che quest’anno taglia il traguardo della 38esima edizione. L’appuntamento è per domani alle 21 all’oratorio di Birago di Lentate sul Seveso. Saranno dodici i cantanti finalisti ch saliranno sul palco a contendersi il prestigioso concorso ideato e organizzato dal promoter Dino Angelini. "Siamo molto soddisfatti – ha affermato Dino Angelini – per questa edizione che ancora una volta ha messo in evidenza le qualità di molti giovani. Lo scopo di questa kermesse è proprio quello di valorizzare le giovani voci che altrimenti non troverebbero molte altre occasioni per esibirsi in pubblico".

Sul palco saliranno Asia Primerano (che presenterà I see red ), Ruslana Zamosna (Distratto), Shade (Nessun dolore), Lucrezia Vultaggio (My Immortal), Corinna (Spazio inedito), Alessandra Bugada (Sinceramente), Sofia Polara (Quando nasce un amore), Saint Mattie (Zona Franca), Chiara Trapasso (Una finestra tra le stelle), Matilde Secondi (Il Pescatore), Pura (Promettimi) e Carola Lovati (Hopelessly devoted to you). Istituito nel 1986, il Cantabrianza è ormai diventato uno tra i più longevi concorsi canori a livello nazionale. Nelle varie edizioni sono emersi decine e decine di giovani cantanti tra i quali alcuni sono diventati personaggi della musica leggera quali Morgan dei Bluvertigo e Simone Tommasini salito sul palco di Sanremo.

