Come organizzare un evento europeo

Sono aperte le iscrizioni per il corso di organizzazione e gestione eventi promosso e messo in piedi da Progetto Europa, che si occupa di consulenza e formazione per l’individuo e l’impresa.

Il corso, che prenderà il via il 30 gennaio, si terrà nella sede di Monza e ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di affrontare la complessità della progettazione e dell’organizzazione di tutte le fasi degli eventi, fornendo le competenze chiave per la gestione di tutti i percorsi che portano alla realizzazione di un evento. È prevista una doppia modalità con lezioni in aula e online: 78 ore in aula presso la sede Progetto Europa di via Pacinotti 5/a e 72 ore online, in modalità videoconferenza su Zoom.

Dopo le 150 ore di formazione, che si concluderanno il 5 marzo, è previsto un test finale. Con almeno il 70% di presenze e previo superamento del test finale verrà rilasciato un Attestato di competenza da Regione Lombardia valido in tutta Europa. Requisiti necessari per la partecipazione gratuita attraverso il programma Gol. Condizioni per partecipare a titolo gratuiti: essere disoccupati ovvero privi di impiego, avere un’età compresa tra i 18 e i 64 anni, essere residenti oppure domiciliati in Regione Lombardia.

La partecipazione gratuita al corso è riservata unicamente alle persone disoccupate. Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero 039.22.77.758 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 oppure all’indirizzo e-mail info@progetto-europa.com. Veronica Todaro