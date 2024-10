Come disegnare parti meccaniche

Iscrizioni aperte per il corso disegno meccanico Cad 2D con partenza prevista a metà ottobre al Centro di formazione professionale “Sandro Pertini“ con sede a Seregno. Il corso, organizzato da Afol Monza Brianza, l’Agenzia che si occupa di formazione e orientamento al lavoro, mira a fornire competenze per elaborare disegni tecnici di macchinari o parti di macchinari utilizzando appositi software Cad e curare la definizione delle schede tecniche di prodotto, realizzare lo sviluppo tecnico di dettaglio individuandone le componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di produzione. Come requisito d’accesso è necessario il diploma di scuola media. Il corso, che avrà una durata di 80 ore, prevede la frequenza serale suddivisa a moduli che verteranno su elementi per la lettura di un disegno tecnico meccanico, il disegno meccanico quindi linee, scale, rappresentazioni, sezioni, quotature, tolleranze di lavorazione e lettura di disegni complessi. Un intero modulo è dedicato ad Autocad 2D. Inoltre un modulo approfondirà il tema degli elementi di tecnologia meccanica. È previsto un accertamento finale con esercitazioni e test scritto per il rilascio della certificazione delle competenze. Il corso avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di 12 allievi. Per seguire l’intero percorso è richiesto un contributo di 480 euro. Per informazioni e per le iscrizioni la referente è Laura Confalonieri, l.confalonieri@afolmb.it, tel. 0362.862185.

Veronica Todaro