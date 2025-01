Colpo nel panificio e nel ristorante dei vip

I ladri entrati in azione l’altra notte alla Canonica di Triuggio di sicuro avevano buon gusto.

La via Emanuele Filiberto ospita diverse attività alimentari e ristorative di pregio e i ladri hanno scelto in particolare uno dei ristoranti più antichi e prestigiosi della Brianza, mèta di piloti della Formula uno (non era difficile incontrarne qualcuno in occasione dei Gran Premi, da Prost a Schumacher) o a suo tempo della famiglia Berlusconi, ma anche la panetteria “Cerere”, di proprietà di uno dei pizzaioli più quotati della Lombardia, il pluripremiato Corrado Scaglione dell’Enosteria Lipen.

All’Antico Ristorante Fossati, nella notte tra domenica e lunedì, dopo aver sfondato una antica porta in legno e un vetro anti sfondamento (!) - come racconta Gloria Fossati,, "hanno rubato sigarette, monete, grappe e liquori". Alla panetteria Cerere, oltre alle monetine del fondo cassa, i malviventi hanno preso un televisore da 55 pollici che veniva usato da Corrado Scaglione per i corsi culinari che organizza e tiene per gli amatori. E la macchina del caffé Nespresso, peraltro in comodato d’uso, è stata prelevata dai ladri facendo grossi danni, dato che per prenderla hanno strappato cavi e tubature. Cpon conseguenze più gravi e onerose del furto. "L’acqua infatti è cominciata a uscire alle 4 di notte - racconta Corrado Scaglione- e quando ci siamo accorti del furto al mattino dopo era tutto allagato. Quello che dà più fastidio e ci ha molto scossi è la violazione domestica che si prova a vedersi frugare dappertutto nelle tue cose". Violando di fatto la tua intimità, fa notare il’imprenditore-pizzaiolo. E i delinquenti non si sono fermati lì, "ma si sono datti anche la colazione" servendosi di cibo e succhi di frutta trovati nel locale

Curiosità, i ladri hanno trovato anche una cassetta di sicurezza nascosta in un angolo in un muro del magazzino. "Non sapevo nemmeno dove fossero le chiavi, l’abbiamo ereditata dal precedente gestore, ma non ci ho mai messo nulla, era vuota" spiega perplesso Scaglione. Accanto a ristorante e panetterie c’è anche un altro locale, l’Antigua Bar & Steakhouse e lì i malvivrnti si sono “limitati“ a rubare una macchina, quella del proprietario. Le indagini sono in corso, ai carabinieri sono state fornite le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza dei locali colpiti. "Le registrazioni sono già ai carabinieri - commenta Gloria Fossati - speriamo posa servire a qualcosa".

Dario Crippa