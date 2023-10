Col progetto Pilot si diventa adulti. Una redazione e spazi dedicati. La scommessa della responsabilità

Parte anche a Bovisio il Progetto Pilot, destinato ai ragazzi.

Finanziato da Regione Lombardia, il progetto, presentato dall’Ambito di Desio, vede un partenariato pubblico-privato che comprende oltre ai Comuni, Carrobiolo 2000 Cooperativa sociale, Consorzio Comunità Brianza, Progetto Integrazione cooperativa sociale onlus, La Grande Casa scs onlus, Tre Effe cooperativa sociale onlus, Atipica cooperativa sociale onlus.

"Il progetto mira a creare un sistema di strumenti, attività, spazi gestiti dai giovani per i giovani – dice l’assessora alle Politiche Giovanili Alice Brambilla – per offrire opportunità a tanti gruppi informali di ragazzi, grazie al supporto e la guida del nostro prezioso terzo settore territoriale". Arriveranno 70mila euro di contributo regionale, che si sommeranno ai 30mila di cofinanziamento previsti per programmare interventi rivolti a ragazzi e giovani dai 15 ai 34 anni, che si svilupperanno fino ad agosto 2024, attraverso tre azioni principali: avvio di una redazione di giornalismo partecipato direttamente gestita da ragazzi del territorio, orientamento scolastico, con la messa a sistema e lo sviluppo di pratiche innovative e il presidio dei momenti di passaggio fra i vari cicli di istruzione e nei confronti del mondo del lavoro, messa a disposizione di luoghi fisici all’interno dei quali i ragazzi del territorio possano sperimentare abilità organizzative, responsabilità gestionali e vivere un’esperienza di gestione autonoma. "Si tratta di avviare dei progetti di apprendimento non formale complementari a quelli della scuola con un’offerta innovativa", conclude l’assessore all’Istruzione Simone Carcano.