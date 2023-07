Clima pazzo, potature straordinarie Il crollo di un tiglio fa paura

di Alessandro Crisafulli

Con il clima impazzito e le violente perturbazioni sempre più frequenti, i grandi alberi possono diventare veri e propri pericoli pubblici. Soprattutto se non sono in condizioni di salute e stabilità ottimali. Per questo, dopo anche la caduta di un grosso tiglio in mezzo a una strada in pieno centro una settimana fa, per miracolo senza feriti, il Comune ha deciso di attivare una serie di interventi urgenti. Per monitorare le essenze più a rischio e mettere in sicurezza l’incolumità pubblica.

L’agronomo incaricato dall’Amministrazione comunale dei rilevamenti necessari a comprendere le cause della caduta del tiglio all’angolo tra via San Pietro e via Gramsci ha verificato che sicuramente hanno influito le avverse condizioni meteo, che hanno visto forti piogge e nubifragi alternati a giornate ventose, con velocità del vento a quasi 30kmh. "I forti venti - ha concluso l’agronomo nella sua relazione - hanno sollecitato l’albero che si è schiantato in conseguenza al ridotto ancoraggio radicale". A seguito di tale relazione, il Comune ha già disposto che, trattandosi di un albero in filare di simili alberi coetanei, venga eseguita un’osservazione puntuale dei tigli delle vie San Pietro e Gramsci per valutare la necessità di eventuali approfondimenti sugli esemplari che mostrino segni o sintomi di sofferenza. In questi giorni, inoltre, sono in corso una serie di interventi di potatura di alberi ad alto fusto, che dureranno fino a domani. Per garantire la sicurezza dei lavori e la corretta esecuzione degli interventi, sono stati stabiliti divieti di sosta temporanei lungo alcune vie. I lavori hanno causato alcuni inevitabili disagi nella circolazione, ieri anche in pieno centro. "Questi interventi erano programmati da tempo - dice l’assessore all’Ambiente Andrea Villa - e si inseriscono in un quadro più ampio relativo alla manutenzioni che nell’ultimo periodo ha visto l’abbattimento di una serie di alberi morti. La potatura degli alberi ad alto fusto è un’operazione di fondamentale importanza per la cura e sicurezza del verde urbano. Attraverso questi interventi, garantiamo la salute degli alberi e preserviamo la sicurezza dei cittadini. Sono consapevole che i divieti di sosta temporanei possono causare qualche disagio, ma è necessario adottare tali misure per consentire che i lavori vengano svolti in modo adeguato e sicuro".

Via Garibaldi, via Stampa, via Trincea delle Frasche, via Lombardia, sono alcune delle strade interessate.