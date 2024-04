Cittadini attivi con verde libri e sicurezza

Firma per quattro nuovi Patti di collaborazione tra Comune e cittadini attivi. I nuovi patti (che portano a 37 il numero totale) si occupano di gestione di aree verdi, presidi di welfare e supporto alla gestione di servizi bibliotecari. Coinvolgono comitati, gruppi informali di cittadini, organizzazioni di volontariato e associazioni, per una durata triennale. “Agricoltura urbana il Ciliegio“, è stato rinnovato: il progetto vede il comitato “Il Ciliegio“ impegnarsi nell’autogestione dell’orto-giardino di via Adda, dove coltivare frutta, verdura, fiori e piante ma dov’anche incontrarsi al fine di favorire l’integrazione tra generazioni. Improntato alla gestione del verde anche il patto “Giardino di Matteo Trenti“, Coinvolge i gruppi informali “Famiglia Trenti“, “Pattuglia Colico Scout“, Agesci-Gruppo Scout Monza 1, l’associazione “Ti do una mano“ e singoli cittadini. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e mantenere alta l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale attraverso attività di manutenzione e abbellimento dell’aiuola situata in via Azzone Visconti, luogo dove fu investito iMatteo Trenti, che a soli 16 anni perse la vita in sella alla sua bici

“Solidarietà Alimentare Silva“ vede impegnato il gruppo “Volontari 5 Cascine“ nell’utilizzare lo spazio di via Silva 36 come punto di raccolta e distribuzione di pacchi alimentari e generi di prima necessità e punto di sostegno per le famiglie in difficoltà. “Mille Bolle Blu“ prende ora forma come patto di collaborazione al Centro Civico di San Rocco. Il patto vede la società San Vincenzo De Paoli impegnata nel donare abbigliamento e articoli per bambini a famiglie in condizioni di povertà o fragilità. È stato infine integrato “Bibliotecario Volontario: Amici dello SBU“, che conta 89 volontari. Tra le principali attività la promozione della lettura.

A.S.