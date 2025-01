Cittadinanza più facile. Il Comune scende in campo

Diventare cittadino italiano per gli immigrati di seconda generazione di Monza sarà un po’ più facile nell’immediato futuro. Il Consiglio comunale ha approvato l’altro ieri la mozione presentata a giugno da Lorenzo Spedo di LabMonza, con cui si impegna la Giunta per cercare di facilitare la vita agli immigrati che chiedono di diventare cittadini italiani. Ciò sarà fatto sia nel senso pratico, sveltendo le procedure burocratiche dell’Ufficio anagrafe (soprattutto per la naturalizzazione e per chi compie 18 anni), sia in quello simbolico, concedendo la cittadinanza onoraria agli immigrati di seconda generazione che hanno concluso almeno un ciclo di studi in Italia. Sono tantissimi nel capoluogo brianzolo gli immigrati di seconda generazione che pur essendo nati o cresciuti in Italia, non sono cittadini italiani.

Ne fanno parte: i bambini nati in Italia e figli di genitori di origine non italiana, i quali non acquisiscono la cittadinanza con la nascita, ma possono richiederla solo al compimento dei 18 anni (in una finestra di un anno); i bambini e i ragazzi nati in un altro Paese da genitori stranieri ma cresciuti in Italia, i quali non possono chiedere la cittadinanza al compimento dei 18 anni ma districarsi all’interno di una casistica varia e complessa; gli adulti stranieri che vivono stabilmente in Italia, se non hanno da almeno 10 anni consecutivi la residenza italiana e un reddito adeguato continuativo.

Ora il Comune sarà chiamato a favorire, tramite l’anagrafe, il conseguimento della residenza (requisito fondamentale per il conseguimento della cittadinanza) da parte di tutti gli stranieri che ne hanno diritto, e pubblicare materiali informativi relativi alle procedure per il conseguimento della cittadinanza in diverse lingue, per renderli accessibili anche alle persone straniere. Verranno poi organizzate iniziative di sensibilizzazione sui temi della cittadinanza all’interno e all’esterno delle scuole, e in occasione della festa dalla Repubblica del 2 giugno, ci sarà un momento celebrativo dedicato a coloro che hanno conseguito la cittadinanza nel corso dell’anno precedente. Nelle scuole monzesi sono stati iscritti, nell’anno scolastico scorso, 3.390 studenti stranieri. A Monza in tutto sono più di 15mila i residenti stranieri (dato 2023), pari al 12,25% della popolazione.