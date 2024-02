Circo e sfilate, Carnevale in piazza

Circo e sfilate, clown e giocolieri, gag e acrobazie. Spettacoli itineranti a tema carnevalesco lungo vie e piazze del centro storico, oltre a un laboratorio con cui creare maschere originali, partendo dai personaggi della tradizione per poi spaziare in mille mondi di fantasia. E poi le sfilate dei carri e tante occasioni di divertimento, per adulti e bambini. La Brianza si mette in maschera, tra costumi e cortei, per festeggiare il Carnevale. Lo farà domani per tutta la giornata a Lissone, dove l’evento è solitamente uno dei più partecipati della provincia, richiamando ogni volta nelle strade migliaia di persone. Diverse le attrazioni previste, per far divertire bambini, ragazzi e famiglie. Alle 10.30 in piazza IV Novembre, davanti a biblioteca e Comune, ci sarà “Il Circo di Carnevale: Nina e gli Altri“, uno spettacolo di clowneria e giocoleria itinerante: personaggi comici invaderanno lo spazio cittadino con un carretto pieno di sorprese, improvvisando un circo decisamente strampalato e coinvolgendo il pubblico con gag, scherzi, acrobazie, giochi e tante situazioni buffe. Gli artisti circensi torneranno poi nuovamente in scena alle 15.30, tra la centralissima piazza Libertà e via Loreto. Contemporaneamente, dalle 15 alle 18 piazza Libertà ospiterà pure il “Laboratorio delle maschere“, in cui poter realizzare, guidati da un animatore, maschere in carta e cartoncino per assumere le sembianze più disparate, dagli animali della fattoria a principi e principesse, dalle giraffe ai clown ad Arlecchino.

In caso di maltempo la manifestazione, organizzata dal Comune, sarà spostata a domenica pomeriggio. Gli artisti di strada saranno protagonisti anche a Biassono, dove oggi dalle 15 alle 18 si terrà il "Carnevale in piazza": i Giardini Padani di piazza Libertà si animeranno con gli equilibristi, i trampolieri, i giocolieri e gli artisti circensi del gruppo Voilà le Cirque, affiancati da giochi, musica, dj-set e truccabimbi. Non mancheranno i premi alle maschere più originali e un riconoscimento per la famiglia con il travestimento più particolare e allegro. A Vedano invece non mancherà domani la classicissima sfilata di maschere e carri allegorici, che partirà alle 14.30 dal parcheggio in fondo a via Dante per arrivare fino all’oratorio San Luigi, accompagnata da giocolieri e artisti che manipolano il fuoco. Dalle 16 in oratorio giochi, concorsi, stand con frittelle e truccabimbi.

Fabio Luongo