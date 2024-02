Cinquecento ore di ascolto, la polizia di prossimità dà i numeri

Cinquecento ore di ascolto, 4.000 richieste gestite dagli agenti, più di mille segnalazioni arrivate alla centrale operativa via e-mail o al telefono.

Sono i numeri della “polizia di prossimità” a Usmate Velate. Dal 2022 il comando raccoglie le necessità più sentite dalla gente anche nel pomeriggio e l’anno scorso l’ampliamento dell’orario ha stretto ulteriormente il filo diretto fra ghisa e comunità. Tante richieste hanno portato un incremento di forze sul territorio con uomini a piedi in centro e una pattuglia in periferia.

E nei periodi più critici dell’anno durante le vacanze quando case e aziende sono sguarnite è stata lanciata l’operazione “anti-furto” di sera.

Più di 400 persone sono state identificate durante i controlli scattati su input dei cittadini. L’amministrazione non ha lasciato nulla al caso, per raggiungere le aree più impervie del territorio ha chiesto aiuto al Pirellone, ottenendo dalla Regione i soldi necessari all’acquisto di due moto con dotazioni di ultima generazione. Un tassello del piano di rinnovo del parco mezzi avviato da tempo.

E con “Dicembre in sicurezza”, sempre finanziato da Palazzo Lombardia, l’intero abitato è stato messo sotto la lente da due pattuglie, controlli mirati su attività commerciali e punti di aggregazione giovanile, piazza Pertini, piazza Scaccabarozzi, il parcheggio Centro Sportivo, il parco in via Isonzo – ma anche sulle arterie principali e sulle provinciali Sp58-Sp177 – presidiate con l’etilometro. "Oggi la polizia locale è un punto di raccolta cruciale delle segnalazioni che il cittadino vuole far arrivare al Comune - dice Pasquale De Sena, assessore alla Sicurezza -. Il lavoro a stretto contatto con le persone permette ai nostri agenti di operare in maniera più essenziale e diretta possibile facendo crescere la fiducia fra residenti e istituzioni".

Bar.Cal.