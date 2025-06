Cinquant’anni di cultura: grande festa per la biblioteca

La biblioteca comunale ha spento 50 candeline. Per celebrarla sono stati organizzati tre momenti diversi: “La Serata con gli Storici Locali”, “La Merenda con gli autori”, “Il Caffè con l’Autore”. Spiega l’assessore alla Cultura, Antonella Casati: "Per iniziare abbiamo ripercorso l’evoluzione del nostro istituto. A guidarci in questo racconto Antonio Viganò, bibliotecario storico di Briosco, e i professori Franca Pirovano e Domenico Flavio Ronzoni: scrittori, studiosi e soprattutto grandi appassionati del nostro territorio. Presenti in particolare Aurora Bevilacqua (attuale bibliotecaria di Briosco) e Ildefonso Citterio, ospite speciale e assessore comunale proprio 50 anni fa".

L’appuntamento “Merenda con l’autore” è servito per promuovere la lettura tra i più piccoli. Rivolgersi ai bambini per avvicinarli ai libri, significa infatti investire sul loro futuro. Grazie alla presenza di cinque scrittrici (e una illustratrice) sono state scoperte storie nuovissime, molto diverse tra loro. A Briosco ha debuttato anche Il “Caffè con l’autore”: un incontro collettivo con scrittori, con lo scopo di avvicinare il pubblico al mondo della letteratura e creare uno spazio di confronto diretto. "L’ospite Andrea Vitali ha incantato i presenti con le vicende racchiuse nei suoi ultimi due romanzi - conclude Antonella Casati -. La sua narrativa è sempre caratterizzata da uno stile leggero, ironico e attento alle dinamiche delle piccole comunità. Davvero un grande piacere averlo ospitato a Briosco, grazie alla collaborazione di Franca e Laura di Libreria Area Libri".

Son.Ron.