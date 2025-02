Cieco smarrisce i documenti: ci pensano i vigili

Ipovedente, alle prese con un esame medico ha scoperto che aveva smarrito i propri documenti. Un incubo, risolto solo grazie alla buona volontà degli agenti della polizia locale. Accade l’altro giorno, e tutto comincia quando nel corso delle attività di servizio, una squadra della polizia locale di Monza si imbatte in un porta documenti di un cittadino residente in un altro comune. Dopo un’attenta ricerca e grazie alla collaborazione con i colleghi del comune di residenza, gli agenti riescono a rintracciare il proprietario, che in quelle ore si trovava a Monza per sottoporsi a visite mediche. C’è un problema però. Il cittadino in questione è ipovedente e, a causa della sua condizione, è impossibilitato a recarsi negli uffici del Comando di via Marsala per recuperare i documenti, fra l’altro di fondamentale importanza per le visite mediche programmate. Di fronte a questa situazione, gli agenti trovano l’unica soluzione possibile: intervenire prontamente per garantire un supporto concreto alla persona in difficoltà. Un Ufficiale del Comando si fa dunque carico personalmente di consegnare i documenti, senza trascurare gli impegni di lavoro, e fuori dall’orario di servizio va a consegnare la documentazione al legittimo proprietario. "Un intervento che non solo ha permesso al cittadino di proseguire senza ostacoli il proprio percorso medico - commentano da via Marsala -, ma ha anche confermato l’importanza del ruolo della polizia locale al servizio della comunità".

Da.Cr.