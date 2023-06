Ciclabili in Brianza, firmato protocollo d'intesa per ampliare la "Green lane"

Nei giorni scorsi è stato firmato il protocollo d’intesa per l’ampliamento della “Green lane Brianza Ovest“ ciclabile provinciale includendo nuovi percorsi tra Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Limbiate, Varedo, Bovisio Masciago, Meda e Seveso, rendendo sempre più ampia l’offerta di percorsi protetti per le due ruote in Brianza, in particolare nella zona delle Groane. L’embrione del progetto risale al 2008 e si è poi sviluppato con diverse ramificazioni allo scopo di collegare con percorsi protetti tutti i comuni della Brianza. Come ha spiegato il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, firmatario del piano insieme al presidente della Provincia, Luca Santambrogio, "il programma è sostenuto con fondi Regionali e conforme ai profili progettuali del Pnnr per l’ottenimento di finanziamenti alla missione per il rafforzamento mobilita ciclistica. Serve mobilità sostenibile per l’ambiente e le generazioni future". A Ceriano Laghetto sono 5 i luoghi di particolare interesse che saranno collegati (alcuni già lo sono) con percorsi ciclabili: il Santuario di San Damiano, la Foppa di San Dalmazio, il frutteto del Parco, la stazione ferroviaria e il Crossodromo. Intanto, per promuovere il turismo in bicicletta, Fiab Monza in bici propone una cicloescursione nel Parco delle Groane con visita all’ex Polveriera, domenica 18 giugno, partendo in treno dal capoluogo per raggiungere la stazione di Lentate sul Seveso–Camnago.

Da qui, pedalata per circa 13 km nel Parco fino a raggiungere la ex Polveriera oggi sede dell’Ente Parco delle Groane, dove le guardie ecologiche volontarie illustreranno la storia dell’edificio e guideranno i partecipanti all’interno di una zona in cui il bosco ha ripreso il sopravvento sulle postazioni militari. Dopo un pic-nic nell’area riservata del Parco, si riprende a pedalare per circa 26 km sulla ciclabile lungo il Villoresi fino a Monza. Per informazioni e iscrizioni: [email protected]

Gabriele Bassani