Chiusura in bellezza. Il Roller vola in Europa

L’ultima vittoria stagionale vale la conquista dell’ultimo obiettivo disponibile. A fare festa è l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, tornato in Europa dopo un anno di assenza. Un ritorno certificato dal doppio successo sul Cgc. Viareggio, allenato da Alessandro Cupisti, tra gli anni Ottanta e Novanta formidabile portiere del “vecchio” Roller Monza e della nazionale. A mettere il timbro decisivo è stato il successo per 7-3 ottenuto al PalaRovagnati. Il quintetto biancorossazzurro aveva già ipotecato la conquista del nono posto (e relativa qualificazione alla Coppa Wse) vincendo 3-2 in Toscana. Questa è stata anche l’ultima affermazione biassonese prima del trasloco a Seregno. Il PalaRovagnati nei prossimi mesi sarà sottoposto a un totale rifacimento. L’operazione obbligherà la compagine monzese a fare rotta verso il PalaSomaschini di Seregno. Lobos e Bagaj, i gruppi del tifo organizzato, hanno approfittato dell’ultimo atto per salutare due giocatori in partenza, Giulio Piccoli e Alessandro Uva. Il primo, 21 anni, di Trissino, era al primo anno monzese.

Nel prossimo campionato giocherà nel Valdagno. Uva, classe 2006, ex Scandiano, studente al Liceo Enriquez di Lissone, si lascia alle spalle due campionati in Brianza. In questa stagione è andato a segno 10 volte. Due gol li ha realizzati a spese del Viareggio. In arrivo il nazionale argentino Joaquim Olmos, 22 anni, due anni fa al Sarzana. Il neo biancorossazzurro, un bomber da 40 reti a stagione, è reduce da un’annata in Spagna con il Calafell. Un secondo rinforzo, questo italiano, andrà a potenziare ulteriormente il reparto offensivo.