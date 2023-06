Chiuso il parcheggio "Non è più sicuro"

Chiuso il parcheggio dei pendolari. Troppi pericoli. Pavimentazione dissestata e nessun controllo. L’area di sosta alla stazione di Monza Sobborghi non è sicura. Sporcizia, degrado e ’dissesto’. Il proprietario - una società immobiliare - prende la drastica decisione e sfratta le auto. A tempo indeterminato. La comunicazione è scritta in evidenza anche sul sito di Monza Mobilità, la società del Comune che aveva in gestione la sosta a pagamento diurna nel parcheggio di Sobborghi.

"L’operatore privato proprietario del parcheggio ci ha segnalato di aver ricevuto numerose lamentele per le cadute di persone a causa delle condizioni in cui versa l’area – delinea il quadro della situazione il sindaco Paolo Pilotto –. Davanti a una situazione di pericolosità, ha comunicato la decisione di chiudere a tempo indeterminato l’area di sosta, in attesa che possano partire i lavori di riqualificazione per i quali attende il via libera già dai tempi della precedente Amministrazione. Comunque chi aveva abbonamenti per sosta sarà rimborsato". Il piano su quell’area a forma di trapezio tra la stazione di Monza Sobborghi (che ospita l’associazione di protezione civile Monza Soccorso) e una vecchia fabbrica abbandonata, prevede la realizzazione di una piccola attività commerciale a cui saranno destinati alcuni posteggi. Nel resto dell’area verranno comunque ritagliati posteggi anche per gli utenti della stazione e, di notte, anche al servizio degli abitanti del quartiere.

Marco Galvani