Chiude il Melograno, il fruttivendolo del secolo

Un’altra saracinesca si abbassa per sempre. Il negozio “Il melograno“ in corso Matteotti angolo via Orsini chiude definitivamente il 30 aprile. Come racconta la titolare Editta Perini, "dopo 40 anni, e all’età di 73 anni mi pare che sia giusto andare in pensione e godermi i nipotini. Mio marito è già in pensione, io ho sperato negli ultimi anni di poter tenere aperta questa attività. I giovani non ne vogliono sapere. È un lavoro molto faticoso. Bisogna cercare la frutta di stagione e la merce va curata. Sono dispiaciuta, ma credo di essermi meritata la pensione". La bottega custodisce oltre un secolo di storia, come racconta Rina Del Pero, presidente del Circolo Culturale XX Settembre. "C’è modo e modo di festeggiare un anniversario, ma quello scelto da Editta ed Eugenio è davvero singolare.

Giunti a Meda dalla vicina Seregno nel 1984, subentrarono al mitico Strèpa, ovvero Luigi Santambrogio, fruttivendolo che nella prima metà del secolo scorso svolgeva la professione di ambulante, girando con il classico carretto per tutta la città a vendere frutta e verdura. Poi i fratelli Santambrogio aprirono, ognuno per conto proprio, un negozio. Eugenio Mariani ed Editta Perini entrarono in questo spazi e diedero luce e visibilità al loro negozio. Conclude Rina Del Pero: "Ancora in molti ricordano l’allestimento medioevale che fecero dinnanzi al loro emporio nel 2002, in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza dei 750 anni della fondazione del Comune di Meda. Sempre attenti e generosi, come lo scorso 8 marzo con l’esposizione dell’arte femminile in vetrina". E per un momento significativo come L’anniversario di attivitàhanno risposto all’invito del Circolo XX Settembre di collocare una riproduzione fotografica dell’antico pozzo dell’acqua che ricordano essere proprio sotto il marciapiede all’ingresso del loro negozio.

Sonia Ronconi