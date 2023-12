Chiodi nascosti nelle polpette. Allarme animali

Pezzi di carne con infilati dentro dei chiodi. Bocconi pericolosissimi per i cani portati a passeggio dai loro padroni. Una vera trappola killer per gli amici a quattro zampe, che attirati dal cibo rischiano di inghiottire i pezzi di metallo insieme alle esche, con conseguenze potenzialmente letali per gli animali.

Un gesto criminale compiuto da persone ancora ignote.

I bocconi sono stati trovati a poca distanza dall’Oasi Belvedere, uno dei più frequentati polmoni verdi del paese, e più precisamente nei dintorni di via Filippo Turati. A lanciare l’allarme è stato, ieri mattina, direttamente il Comune, dopo essere stato avvisato dell’accaduto.

"È stata segnalata la presenza di bocconcini di carne contenenti chiodi nella zona di via Turati", hanno spiegato dal municipio. Oltre a mettere sul chi va là i sovicesi proprietari di cani o di altri animali, il Comune ha chiesto "la collaborazione di tutti i cittadini", invitandoli "a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente l’eventuale presenza sul territorio di tali esche pericolose". Chi dovesse imbattersi nelle esche-trappola può contattare la polizia locale allo 0395156385, oppure il settore ecologia del municipio allo 0392075032. Un’iniziativa a tutela di cani e animali domestici si terrà intanto a Lissone, lunedì alle 20.30 in biblioteca: sotto il titolo “Proteggimi dai botti“, l’associazione Gli Amici del Pratone organizza un evento di sensibilizzazione sul problema acustico dei botti di Capodanno nella gestione di cani e gatti. A parlarne saranno due educatori cinofili, Simona Donghi e Mauro Lombardi.

F.L.