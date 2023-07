Chiaroscuro", Suoni Mobili a Seveso tra Artemisia, Tango e Spirituals"

La storia di Artemisia Gentileschi, l’incanto del pianoforte e le suggestioni di gospel e spirituals. Ma anche le sonorità capoverdiane e dell’Africa e un percorso nelle atmosfere del tango. Un viaggio nella storia e nelle diverse latitudini musicali del mondo. Sarà quello proposto in settimana dal festival Suoni Mobili. Mercoledì alle 21.30 in Villa Dho a Seveso la Piccola Compagnia di Canto darà vita allo spettacolo “Chiaroscuro“: un gruppo di attrici-cantanti darà corpo e voce ad Artemisia, ai suoi dipinti e alla sua vicenda, con voci polifoniche che si fondono con le parti recitate. Venerdì alla stessa ora i giardini di Palazzo Arese Borromeo a Cesano saranno invece lo scenario per il concerto “Tango clandestino“, miscela di tanghi argentini e digressioni latine e mediterranee con la voce di Camilla Barbarito (nella foto) accompagnata da Tazio Forte al piano, Eloisa Manera al violino, Fabio Marconi alla chitarra e Andrea Baronchelli a trombone e basso tuba. Sabato, sempre alle 21.30, sul sagrato della chiesa di San Desiderio a Correzzana il Lisa Manara Quartet si muoverà tra sonorità africane e di Capo Verde, con le canzoni più famose di Miriam Makeba, Cesaria Evora, Nina Simone e Fatoumata Diawara. Domenica doppio appuntamento: alle 10.30 nel salone da ballo della Villa Reale di Monza “Piano solo corpo solo“, col pianoforte di Simone Graziano e la ballerina Claudia Caldarano; alle 21.30 al cimitero monumentale di Cesano il gruppo Gospel Times farà immergere negli spirituals americani con le voci di Joyce Yuille, Julia St. Louis, Desirée Da Silva e Luca Brighi affiancate a organo e piano da Michele Bonivento.

F.L.