Cesano tra Color run e regata delle paperelle

Paperelle, paperotte, Color run e tanta solidarietà in una giornata speciale firmata dai Lions. È partito il conto alla rovescia per il Lions day in programma domenica tra Palazzo Borromeo e piazza Facchetti a Cesano Maderno. All’ormai tradizionale “Regata delle paperelle“ nel Seveso, si unirà quest’anno il “Palio delle paperotte“ come iniziativa di coinvolgimento e aggregazione del pomeriggio, mentre al mattino ci sarà l’opportunità di effettuare screening gratuiti per udito, vista e glicemia e frequentare anche un mini corso di pronto soccorso. Sempre a Palazzo Borromeo, dalle 9 alle 12,30, ci sarà la possibilità di ammirare le opere del concorso fotografico World water day.

La giornata è organizzata insieme dal Lions Club Cesano Maderno Borromeo, con il Lions club Desio e il Lions Club Seregno. Alla presentazione ufficiale dell’appuntamento, c’erano i tre presidenti, rispettivamente Renato Orsenigo, Paola Giambelli e Francesco Viganò. Con loro anche Filippo Rossi, presidente del Lions Club satellite I giovani del Torrazzo e Mauro Senili, presidente del gruppo scout di Cesano Maderno. Ma a rendere ancora più speciale la giornata sarà la Color run che si svolgerà al mattino nella zona intorno a piazza Facchetti (l’area mercato) e che coinvolgerà bambini e famiglie, con un percorso di 4 chilometri all’interno del quale sarà possibile lanciarsi addosso colori in polvere (di origine naturale, atossici e lavabili). Un evento che proporrà anche la presenza di food truck e gonfiabili: il ricavato, destinato alla Pediatria dell’ospedale Pio XI di Desio. Nel pomeriggio dalle 15 l’esordio del Palio delle paperotte in collaborazione con i commercianti di Cesano Maderno e poi la regata con le paperelle di plastica nel Seveso, con partenza dal ponte davanti alla stazione ferroviaria legata alla raccolta fondi a favore del Gruppo solidarietà Africa.

Gabriele Bassani