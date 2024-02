Cesano Maderno, incidente tra moto e furgone: grave ragazzo di 20 anni

Cesano Maderno (Monza Brianza) – Grave incidente stradale a Cesano Maderno, nel pomeriggio di oggi martedì 6 febbraio poco dopo le 17.

Per cause che i carabinieri, intervenuti sul posto per i i rilievi del caso, dovranno accertare, in piazza Monte Bianco si sono scontrati un furgone e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un ragazzo di 20 anni, portato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso con numerosi traumi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, con un’automedica e un’ambulanza, e anche i vigili del fuoco .