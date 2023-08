Cesano Maderno, incendio in corso alla logistica Magazzini Dell’Orto

Cesano Maderno (Monza) - Squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza stanno intervenendo dalle 13.45 a Cesano Maderno per l' incendio di un capannone adibito a logistica, la Magazzini Dell'Orto in via delle Groane. Sul posto sono state inviate sette squadre dai distaccamenti di Desio, Seregno, Bovisio Masciago, Lazzate e dalla centrale del Comando di Monza. Rispettivamente con due aps, tre autobotti, l’autoscala e un carro soccorso. L'incendio è ancora in corso, al momento non si registrano feriti.

Notizia in aggiornamento