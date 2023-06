Cesano Maderno, domani iniziano le "Notti Bianche" con concerti, mostre e spettacoli

Appuntamento domani con la prima delle tre “Notti bianche“ di Cesano Maderno, inserite nel cartellone di eventi estivi di “A scena aperta“ che propone concerti, mostre, spettacoli, dibattiti, mercatini, cinema all’aperto fino a settembre. Le “Notti bianche“ saranno un concentrato di attrazioni dall’ora dell’aperitivo fino a tarda sera, due volte in centro (oggi e il 14 luglio) e una volta nel quartiere di Binzago (il 30 giugno). Il programma di questa sera prevede dalle 19 la chiusura al traffico del centro storico e la contemporanea apertura straordinaria del Giardino Arese Borromeo con negozi aperti, mercatino Hobby Art, sfilate, aree Food&Beverage, musica lungo le vie e le piazze centrali.

Dalle 20 ci saranno spettacoli itineranti per bambini per le vie del centro e apertura Area Bimbi in piazza Esedra con gonfiabili e artisti di strada insieme alla mostra d’arte contemporanea “Figli di Nike“ all’oratorio dei SS Angeli Custodi. Dalle 20.30 saranno possibili visite a Palazzo Borromeo, in autonomia (3 euro) oppure guidate (alle 21.30, 6 euro). In biblioteca dalle 21, oltre ai servizi di prestito ci sarà la possibilità di divertirsi con i giochi da tavolo. Dalle 21.30 nel Giardino Arese Borromeo musica hard rock con il gruppo Dirty Souls.

Il programma delle manifestazioni per l’estate a Cesano Maderno prosegue poi sabato pomeriggio con "Maestoso", concerto per violino e pianoforte, alle 17 in Sala Aurora, in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Como a cura di Associazione ProMusica Aps, mentre domenica mattina, tra le novità di quest’anno, la lezione di "Pigrilates, il pilates per i pigri", nel Giardino Arese Borromeo dalle 10 alle 11, lezione gratuita per tutti, a cura di Pigrilates di Jessica Maiolino.

Gabriele Bassani