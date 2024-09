Uomo ferito con una mazza da baseball a Cesano Maderno: c’è un fermo. È un minorenne della zona

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 26 settembre 2024 – È durato 36 ore il giallo di Cesano Maderno, dove nella tarda serata del 24 settembre un imprenditore 60enne è stato preso a colpi di mazza da baseball in testa mentre si trovava nei box del suo condominio. Questa mattina hanno fermato un minorenne, che è stato portato in carcere. Del fermo di indiziato di delitto del ragazzo è stata data comunicazione alla Procuraper i minorenni di Milano, a cui dunque passa la pratica.

Ma torniamo al 24 settembre, quando l’uomo è stato rinvenuto per terra, nei garage del suo condominio, dopo cena da una coppia di vicini che hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri di Desio. Il ferito era in stato di semi incoscienza, riverso a terra, con vistose macchie ematiche sul capo. La vittima, soccorsa dal personale del 118, è stata trasporta all’ospedale San Gerardo di Monza per le cure necessarie, venendo ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto, i militari della squadra rilievi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Monza hanno trovato e repertato la mazza da baseball in acciaio utilizzata per l’aggressione. A quel punto i militari della Tenenza di Cesano Maderno, della Compagnia di Desio e del Nucleo Investigativo hanno dato il via all’indagine acquisendo le prime testimonianze, dirette e indirette, eseguendo una ricognizione nei luoghi vicini per l’acquisizione di eventuali immagini di video sorveglianza.

Un’attività di indagine che ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza in capo a un minorenne italiano della zona. In particolare, all’interno della sua abitazione sono stati rinvenuti gli abiti intrisi di sangue, oltre a qualche sigaretta confezionata artigianalmente, contenente marijuana.