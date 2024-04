Centrodestra diviso a Ceriano. Divorzio tra Forza Italia e Lega. L’ex assessore contro Cattaneo

Rottura nella maggioranza uscente a Ceriano a poco più di un mese dalle elezioni: Forza Italia sceglie lo strappo e abbandona la Lega appoggiando una nuova lista che candida a sindaco l’assessore uscente Antonio Magnani. Sarà uno degli sfidanti di Dante Cattaneo, attuale vicesindaco e prossimo candidato sindaco per la Lega, insieme a Massimiliano Occa, che corre la civica di centrosinistra Orizzonte Comune.

A sostegno di Magnani è stata creata la lista SiAmoCeriano con l’appoggio ufficiale (e i simboli) di Forza Italia e Noi Moderati, oltre che del Gruppo Amici per Ceriano. "La mia candidatura è motivata da un profondo amore per Ceriano Laghetto e dalla volontà di vedere il paese a crescere e prosperare", afferma Antonio Magnani. "Mi impegno a lavorare instancabilmente per garantire un futuro migliore per tutti i nostri concittadini, basato su valori di integrità, impegno e inclusione".

Una discesa in campo che inevitabilmente segna la rottura di un rapporto di collaborazione tra Forza Italia e Lega che a Ceriano Laghetto prosegue da 15 anni, ovvero dalla prima elezione a sindaco di Dante Cattaneo, seppure con l’interruzione tra la fine del 2012 e le elezioni del 2014 con la decisione dell’allora Pdl (e con Magnani nel ruolo di vicesindaco) di uscire dalla giunta comunale. Dal 2014 le due forze di centrodestra si sono ricompattate per 10 anni (secondo mandato di Cattaneo e primo di Roberto Crippa) fino alla sorpresa di oggi. A questo punto sarà importante capire la decisione che prenderà Fratelli d’Italia a livello provinciale e locale, al momento ancora non ufficializzata. "Personalmente avevo immaginato questa mossa di Magnani già da qualche settimana, anche se in giunta non ci ha mai comunicato nulla a riguardo", dice il vicesindaco e prossimo candidato della Lega, Dante Cattaneo, mentre il sindaco Crippa sta valutando quella che appare oggi come l’inevitabile revoca delle deleghe a Magnani per questo ultimo mese e mezzo di mandato. Al momento quindi, saranno sicuramente almeno tre le liste in corsa a Ceriano Laghetto per il rinnovo del consiglio comunale con il centrodestra che ufficialmente, non si presenterà più compatto come è stato nelle ultime tre tornate elettorali.