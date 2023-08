Monza, blitz all’alba della polizia: sgomberato il centro sociale Boccaccio

Monza – Alle ore 5.45 di questa mattina, martedì 1 agosto, gli agenti della Questura di Monza e della Brianza hanno sgomberato il centro sociale Boccaccio, in via Timavo 12 a Monza. Il blitz è scattato per consentire la messa in sicurezza dello stabile, gravemente danneggiato dal violento nubifragio del 24 luglio scorso, che ha compromesso le strutture dell’edificio, con concreti pericoli di crollo e rischio di contaminazione da fibre di amianto.

Lo sgombero è stato deciso dopo la ricognizione effettuate il 28 luglio dal personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza, unitamente a personale della Digos, durante la quale sono stati accertati gravi danni al tetto – scoperchiato in più parti – e il conseguente rischio di crollo. Durante l’ispezione è stata anche riscontata la presenza di “crisotilo”, una varietà di amianto pericolosa per la salute.

I danni al tetto del centro sociale Boccaccio di Monza

I proprietari dell’area sono quindi stati convocati in Questura la proprietà per avviare con urgenza gli interventi di messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi alla salute anche per gli stessi occupanti. Nella mattinata di oggi gli agenti sono così entrati nell’area occupata per riconsegnarla ai proprietari e permettere loro di eseguire i lavori di ripristino degli edifici.