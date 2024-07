Monza, dal Covid al carrello: un centro commerciale nell’area tamponi della vecchia Fiera

Monza – Una rivoluzione per l’area dell’ex Fiera di Monza. Dopo anni di mancato utilizzo, l’ampia zona nei pressi dello stadio Brianteo ospiterà un nuovo polo commerciale, con annesse opere di compensazione viabilistica e interventi sul verde, senza che per questo vengano rimossi i parcheggi a disposizione del pubblico per gli eventi sportivi, già attualmente disponibili.

Da decenni l’ex Fiera ha come destinazione d’uso attività produttive, espositive, commerciali, direzionali. Acquisita alcuni anni fa da un operatore, a breve, grazie ad un piano attuativo approvato dalla giunta comunale, ospiterà due strutture commerciali destinate alla vendita di generi alimentari, da 1.100 e 1.400 metri quadrati. Assieme ai due punti vendita saranno realizzati interventi sulla viabilità veicolare e ciclopedonale. Un nuovo volto per un’area dalla lunga storia. È definita ex Fiera in quanto fino al 2011 era destinata ad ospitare eventi fieristici, come la Mia (Mostra internazionale dell’arredamento).

Fu alienata dalla precedente amministrazione per poco più di 5 milioni di euro, per essere impiegata poco dopo come luogo per effettuare i tamponi durante l’emergenza pandemica, al termine della quale è iniziata l’istruttoria del piano attuativo ora adottato. Dal primo campionato del Monza calcio in serie A viene impiegata come parcheggio per i grandi eventi sportivi. Notevoli saranno le opere di compensazione a carico del soggetto che gestirà il polo commerciale, per un valore di circa 1 milione e 350mila euro. Oltre all’ampliamento di opere a verde esistenti, gli interventi riguarderanno principalmente la viabilità interna ed esterna all’area, che si estende per un totale di circa 20mila metri quadrati. Le due strutture di vendita avranno posti auto commerciali attorno agli edifici e una fascia di parcheggi, che va dall’ingresso fino all’uscita lato nord, davanti alle due strutture. Gli stalli saranno adibiti anche ad uso pubblico per la sosta durante gli eventi sportivi allo stadio.

Le opere per la viabilità esterna riguarderanno tutti i lati delle sedi viarie che circondano il lotto, e nello specifico la porzione della via Ercolano confinante con il lato est dell’area ex Fiera verrà completamente riqualificata e collegata a viale Sicilia. Verranno realizzate due corsie a senso unico e sul lato a est della stessa sede viaria un marciapiede. A sud del lotto verrà realizzata, all’incrocio tra i due tronconi della via Ercolano, una rotonda stradale che raccorda e distribuisce le varie corsie stradali, parzialmente sormontabile per una fascia di 2 metri. Un’ulteriore corsia, confinante con quelle destinate a essere realizzate, costituirà un nuovo tratto stradale per accedere al parcheggio e ai fabbricati in progetto. All’incrocio tra viale Stucchi e la rotonda che incrocia viale Sicilia, inoltre, verrà eliminata una corsia preferenziale d’ingresso diretto e rimodellato l’ingresso alla rotonda esistente. La stessa rotonda stradale sarà oggetto di una riqualificazione completa, con la parte centrale dell’anello che sarà sempre a verde. Relativamente alla mobilità ciclopedonale, invece, l’operatore privato si impegna a sostenere le spese di progettazione di una passerella aerea di attraversamento di viale Sicilia.