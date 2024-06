Centro chiuso soltanto nel weekend

LISSONE

Ora è definitivo: la Ztl in centro città riapre le porte alle auto in maniera stabile, perlomeno in settimana, dal lunedì al venerdì. Dopo una sperimentazione durata 6 mesi, il Comune ha deciso di rendere permanente il cambio negli orari di funzionamento della Zona a traffico limitato nel cuore di Lissone, riducendoli al solo weekend. Ad eccezione del sabato e domenica, quindi, i veicoli potranno tornare ad attraversare piazza Libertà e le strade attorno, che la precedente Giunta aveva invece reso off-limits. "Domenica termina la sperimentazione della rimodulazione della Ztl e la riapertura da lunedì a venerdì diventerà stabile", annuncia l’assessore all’urbanistica, mobilità e viabilità Massimo Rossati. Una decisione presa sulla base del monitoraggio svolto da dicembre sul varco d’accesso tra via Sant’Antonio e via San Carlo. "La scelta della riapertura della Ztl doveva essere fatta seguendo un percorso in grado di garantire le condizioni di sicurezza e il rispetto dei limiti di velocità – spiega Rossati –. Per quest’ultimo punto abbiamo già istituito la Zona 30 su tutto il nucleo di antica formazione e stiamo procedendo ad ulteriori interventi per la riduzione della velocità". L’Amministrazione ha confrontato "i dati provenienti dalle macro-simulazioni effettuate nello studio voluto per la riapertura della Ztl con i dati effettivamente rilevati per una settimana", tra mercoledì 22 e martedì 28 maggio. "Il confronto ha dato esiti positivi – sottolinea Rossati – per le fasce temporali più significative, ossia tra le 11 e le 12 e tra le 17.30 e le 18.30. Sulla base di questi dati si è deciso di convalidare la scelta di rimodulazione della Ztl". Da lunedì in poi, quindi, la Ztl chiuderà alle auto solo il sabato e la domenica dalle 9 alle 19.30. F.L.