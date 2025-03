Cento manichini rossi in piazza. Monza ricorda ogni donna uccisa

“Donne in rosso“ è l’installazione di Elend Zyma che nei prossimi giorni occuperà la piazza del Duomo di Monza con oltre cento manichini femminili dipinti di rosso, simbolo dei femminicidi perpetrati ogni anno in Italia. Appuntamento venerdì e sabato nell’ambito del programma del Comune di Monza “L’8 per vivere“. L’opera è ideata e realizzata dall’artista in collaborazione con i detenuti della casa circondariale di Monza, dell’Istituto comprensivo Don Milani di Vimercate (plesso Don Zeno Saltini di Oreno) e Il Carro impresa sociale di Monza.

"Il progetto nasce dal desiderio di riflettere e dare corpo ai numeri, riportandoli nella quotidianità – spiega Elend Zyma – L’obiettivo è metterci di fronte non a cifre astratte, ma rappresentare le vittime di violenza attraverso 105 manichini dipinti di rosso: ogni numero rappresenta un corpo di una donna reale vittima di violenza. Centrale in questo progetto il coinvolgimento dei detenuti, anche di reati correlati alla violenza contro le donne, per offrire loro un percorso di consapevolezza e riabilitazione attraverso l’arte. Determinante il sostegno della direttrice Cosima Buccoliero, l’apporto degli educatori, degli operatori del Cav (Centro aiuto vita) di Desio e il coinvolgimento di giovani che vivono in condizioni di fragilità".

L’iniziativa prevede anche un momento di riflessione collettiva con la “Notte Rossa per le Donne“: venerdì dalle 18 alle 24 veglia ai manichini per rappresentare la riconquista della libertà da parte delle donne. Sabato alle 16 performance musicale “Il Grido del Silenzio“, composizione inedita del musicista francese Thierry Terranova, coreografie della Scuola di Danza “Il Sogno“ di Lomagna.

Parallelamente tanti eventi a cura del tavolo delle pari opportunità. Tra questi, l’aperitivo con la giornalista Nadeesha Uyangoda, autrice del libro “Corpi che contano“, martedì 4 aprile, alle 18, all’oratorio di San Biagio. A completare il ciclo di eventi, mercoledì 30 aprile, ore 10, al Cinema Capitol, si terrà la proiezione di un film rivolto alle donne italiane immigrate, con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e l’integrazione. Infine, il Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde di Monza ha organizzato un ciclo di conferenze e visite guidate dal titolo “Immagini di donna“, venerdì 21 e mercoledì26 e venerdì 4 aprile, sala convegni dei Musei Civici, ingresso gratuito, alle 17.30, esploreranno il ruolo della donna nella storia attraverso l’arte e la fotografia.