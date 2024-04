Cenerentola sì... ma 20 anni dopo

Parole e canzoni per capire se sia possibile cambiare il proprio destino, mutare ciò che sembra già scritto, scegliere di essere altro da quello che le persone attorno a noi si aspettano. Farlo attraverso una rilettura originale e pungente della figura di Cenerentola, un personaggio troppo spesso chiuso in stereotipi e che qui diventa il grimaldello per raccontare la possibilità di rompere ruoli e convenzioni. È quanto proporrà lo spettacolo teatral-musicale dal titolo “Cenerentola... 20 anni dopo“, che verrà portato in scena domani e sabato alle 20.30, e in replica domenica alle 17, sul palco del Crf-Centro di ricerca e formazione Carossia di via Baccelli a Lissone. Il testo, scritto, diretto e interpretato dall’attrice e cantante Irene Carossia (nella foto), mette in campo una Cenerentola che, due decenni dopo le nozze col principe, narra finalmente la sua verità, le sue scelte, vestendo i panni di una donna coraggiosa che è scappata dalla favola, uscendo dai ruoli e dalle imposizioni volute da altri.

Con tanta ironia vengono affrontate domande che riguardano tutti, uomini e donne, provando a dare risposte chiare e concrete. La rappresentazione ha la forma di un monologo rapido e incalzante, interrotto a tratti dalla musica e dal canto: un vortice trascinante ed energico in cui si mescolano autoironia, intelligenza e verità, oltre a un tocco di esilarante comicità che emerge nella prospettiva con cui viene ripercorsa la celebre fiaba, mentre il racconto di quello che è accaduto a Cenerentola dopo le famose nozze si rivela inatteso e sorprendente. Per info e prenotazioni si può scrivere a segreteria@crfcarossia.eu o contattare via WhatsApp il 339-1624727. L’incanto del teatro affascinerà i più piccoli invece a Biassono: domenica alle 16 il palco del cineteatro Santa Maria di via Segramora ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna per bambini “Santa Maria Kids - Storie da Sogno“. Qui verrà proposto lo spettacolo intitolato “Riciclare è una magia“, interpretato da Stefano e Matteo Di Pumpo: usando la musica, la magia, i pupazzi e l’animazione, lo scienziato-mago professor Mc Butter e altri colorati personaggi realizzeranno esperimenti strabilianti per far capire l’importanza del riciclo, della raccolta differenziata e del rispetto dell’ambiente. Biglietti da 6 a 8 euro per i bambini, da 10 a 12 euro per gli adulti. Info e prenotazioni a teatro@cineteatrobiassono.org o via WhatsApp allo 039-2322144.

F.L.