Cederna, via libera alla biblioteca. Sarà costruita nell’ex Cotonificio

La cultura troverà casa a Cederna. Con l’approvazione dell’ultima delibera da parte della Giunta, prende il via il progetto per la costruzione della nuova biblioteca di quartiere, che sorgerà nell’area dismessa dell’ex Cotonificio. Il cantiere partirà a luglio, con conclusione dei lavori prevista per l’autunno 2026. L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana avviato nel 2006, attraverso un piano che ha progressivamente modificato l’assetto dell’area. Nel 2023, una variante ha cambiato la destinazione d’uso di una delle porzioni previste, trasformando quello che sarebbe dovuto essere un impianto sportivo in una biblioteca. L’ultimo atto introduce un’ulteriore variante al piano, modificando la sagoma dell’edificio e aprendo così la strada all’avvio dei lavori. Il nuovo polo culturale si estenderà su una superficie di circa 1.000 metri quadri, diventando così la biblioteca più ampia della città. Il progetto prevede spazi articolati e funzionali: isole tematiche, salottini di lettura, un’emeroteca, un’area ristoro, oltre a sale studio e zone dedicate ai più giovani. In particolare, sono previste aree per bambini e ragazzi, con spazi pensati anche per gli accompagnatori. Una novità sarà rappresentata dal “make lab”, un’area creativa dove utenti di tutte le età potranno sperimentare e condividere conoscenze attraverso attività pratiche, nel segno dell’apprendimento attivo. L’opera ha un valore di circa due milioni, interamente finanziati dal soggetto attuatore del piano. Intorno all’edificio nasceranno una zona verde con percorsi pedonali e un parcheggio pubblico già realizzato.

"La nuova biblioteca – spiegano gli assessori Viviana Guidetti (Biblioteche), Marco Lamperti (Lavori pubblici) ed Egidio Longoni (Patrimonio) – è la risposta a una richiesta che Cederna avanza da anni. Ma rappresenta anche un investimento per la città: un luogo aperto, accessibile, che promuove la cultura, l’inclusione e la partecipazione".

A.S.