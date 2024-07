Cede un pannello di amianto mentre lavora sul tetto. Muratore ferito in cantiere

Un altro grave infortunio sul lavoro in Brianza. Vittima un marocchino di 53 anni residente a Cinisello Balsamo, che stava effettuando dei lavori di rimozione della copertura in amianto in un cantiere edile in via Valseriana, a Meda: all’improvviso un pannello ha ceduto, facendolo precipitare da circa due metri di altezza. L’infortunio è avvenuto ieri intorno alle 8.30. Immediata la chiamata ai soccorsi, attivati in codice rosso. Sul posto sono arrivate un’ambulanza di Avis Meda e un’automedica, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al ferito, le cui condizioni fortunatamente sono apparse meno gravi di quanto temuto. Il muratore è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza con diverse contusioni. In via Valseriana sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, per eseguire i rilievi dell’incidente, i vigili del fuoco e i tecnici di Ats Brianza, per accertare il rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro all’interno del cantiere. Nel 2023 i dati degli infortuni denunciati in Brianza sono passati da 9.891 a 7.937 (-19,76%), mentre da gennaio ad aprile di quest’anno si è registrata una diminuzione del 5,5%.

Tuttavia la nostra provincia ha già dovuto iscrivere nel registro regionale degli infortuni mortali tre casi mentre nel 2023 si era registrata una sola vittima: a Monza un muratore è stato colpito in un cantiere dal materiale trasportato da una gru, a Brugherio un operaio è stato raggiunto da una fiammata in una ditta di solventi, mentre a Sovico un operaio è stato travolto da un carico.

S.T.