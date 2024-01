Cede la fogna e la voragine si allarga, chiuso viale Campania

La piccola buca si è allargata. E una strada ad alto scorrimento molto importante per la città, che collega l’asse viario che conduce verso Milano, nel cuore di un’area strategica un tempo occupata dalla Philips e destinata a diventare un comparto chiamato Energy Park (e dove ora trova posto il ristorante monzese di PizzAut, dedicato all’inclusività), è stato chiuso al traffico.

A causa di un ulteriore cedimento della condotta fognaria, in viale Campania a Monza, nel tratto compreso tra il civico 58 e l’intersezione con via Philips, a San Silvestro è stato interrotto il traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia. La polizia locale ha provveduto all’intervento. La prima voragine, profonda un paio di metri, si era aperta il 23 dicembre ed era stata subito transennata ma il problema evidentemente, invece che essere risolto, si è nel frattempo aggravato

Lo stesso sindaco Paolo Pilotto l’altro giorno è intervenuto per un sopralluogo, i tecnici di BrianzAcque - assicurano dal Municipio - interverrano al più presto per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Aggiornamenti saranno disponibili online e sui canali social network istituzionali.

"È stata disposta per sicurezza la chiusura completa al traffico di viale Campania - ha spiegato Giada Turato, assessora alla Viabilità - per una rottura importante del colletto della rete fognaria che, con la pioggia, ha creato una voragine. Sul posto sono intervenuti Ufficio strade, BrianzAcque e polizia locale".

Per fortuna il traffico non dovrebbe risentirne troppo, dati i giorni festivi. Nella speranza, ovviamente, che il problema venga individuato e risolto nel più breve tempo possibile, anche perché la pioggia chiamata in causa per motivare l’allargamento della voragine era stata tutto sommato modesta.

Dario Crippa