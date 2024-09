C’è sport per tutti. Lissone in movimento. La festa delle società e la partita dell’inclusione

Una grande festa di sport e per lo sport, che in quest’occasione cambierà location, spostandosi nel quartiere don Moscotti. Lissone si mette in movimento con una giornata da trascorrere tra una corsa per le strade della città e una pedalata di gruppo, aperta a tutti, per iniziare a scaldare la passione ciclistica in attesa dei campioni delle due ruote che animeranno la Coppa Agostoni. Lo farà con 9 ore di dimostrazioni ed esibizioni e con 36 sodalizi che presenteranno ciascuno la propria disciplina. Si terrà domenica prossima la 15esima edizione di “Sport & Sport“, la manifestazione organizzata da Comune e società sportive locali per farsi conoscere e avvicinare adulti, ragazzi e bambini alle diverse specialità. L’Amministrazione ha appena ufficializzato il programma, che prevede una kermesse dalle 9.30 alle 18.30, fra prove di arti marziali, basket, tennis e ginnastica, scherma, danza e pallavolo. E poi pattinaggio, scacchi, minirugby e calcio, da mattina a sera. La novità di quest’anno, oltre al trasferimento nell’area tra via Lando Conti e via Di Vittorio, nelle zone a ridosso del nuovo palazzetto dello sport, sarà la particolare attenzione dedicata all’inclusione.

Nel palazzetto si svolgeranno dimostrazioni di sport per persone con disabilità, grazie alle associazioni Piccoli Diavoli Handbike, Sharks Monza Weelchair Hockey, Tennis da tavolo con Edo e Golf Club Monza. A inaugurare la manifestazione sarà una corsa su strada aperta a tutti, mentre alle 10.30 prenderà il via la pedalata “Aspettando la Coppa Agostoni“, cui si potrà partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta. Dalle 10 spazio all’attività motoria per tutti. Ci sarà per tutto il giorno una parete d’arrampicata gestita dal Cai e prove di ginnastica ritmica, tennis da tavolo, volley, danza, pattinaggio freestyle e combattimenti di scherma storica. Non mancheranno il pattinaggio artistico, il minirugby e gli scacchi, il judo e il calcio. Alle 17.30 la Polisportiva Virtus e il progetto Assist faranno conoscere il calcio integrato, che schiera in campo assieme ragazzi con autismo o altri tipi di neurodiversità e bambini normodotati.