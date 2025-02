C’è sempre bisogno di spazi alla fattoria che accoglie anche i “grandi“

C’è sempre bisogno di spazi. Anche per le fattorie più disparate. Da tempo Enpa Monza, oltre a cani e gatti, ospita nel suo accogliente rifugio molte altre specie animali. Giorgio Riva, presidente di Enpa Monza, ha infatti dedicato una parte del complesso di via San Damiano proprio a loro, i cosiddetti “animali diversi”. Dai cavalli ai maiali, dalle capre alle galline, i conigli, le tartarughe e molti altri ancora. Una vera e propria fattoria. Tutti gli ospiti sono sistemati in aree allestite in base alle loro esigenze. Ci sono ampi spazi recitanti, stalle e stanze riscaldate. Enpa Monza si impegna a fornire tutto il necessario per garantire una permanenza dignitosa, che per alcuni di loro potrebbe durare anche tutta la vita. Questo significa però per l’ente un grosso impegno economico nonché necessità di ulteriori spazi all’interno del rifugio. Ecco dunque l’esigenza di spazi.

Chi fa più fatica a trovare una famiglia sono ad esempio gli animali da bestiame, per i quali servono ampi spazi, molto mangime e certificazioni al fine dell’adozione. Donargli affetto è semplice: chi li conosce sa che sono animali in cerca di coccole, ma per occuparsene serve molto impegno e disponibilità. Anche per conigli e roditori non è sempre semplice trovare una famiglia, soprattutto perché in molti ignorano la possibilità di adottarli presso un ente come Enpa Monza. Le famiglie che intendono adottarli però prima devono sostenere un colloquio e dimostrare che le future gabbie in cui alloggeranno siano delle dovute dimensioni. Questo è necessario per assicurare agli animali un contesto adatto in cui vivere anche una volta fuori dal rifugio. Per i volontari l’obbiettivo è ridurre al minimo l’acquisto di questi animali incentivando l’adozione da parte di persone che rispettino i requisiti, responsabili e pronte a prendersene cura.

V.M.