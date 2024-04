Caterina tra l’Inter, i pulcini e il titolo al Torneo delle Regioni

A Caterina piacciono le sfide. Perché in questa stagione ha deciso di ripartire dal Bresso Calcio, squadra neonata che partecipa al campionato di Promozione. Cioè, dal gradino iniziale del “football“ femminile. Un impegno serio pure per un’attaccante come lei, che ha appena contribuito al successo della rappresentativa lombarda al Torneo delle Regioni. "La convocazione – precisa Caterina Colombo, 23 anni a maggio – mi ha fatto molto piacere, anche perché venivo da una sosta forzata di due mesi per infortunio". A una sportiva come Caterina, del resto, la fiducia in campo va concessa a priori. Ha iniziato a inseguire un pallone nelle formazioni miste della Gerardiana. A 11 anni è passata alle giovanili dell’Inter. Un sogno per lei, tifosa nerazzurra con una predilezione per Xavier Zanetti. Poi ha traslocato alla Fiammamonza e ci è rimasta cinque anni, collezionando anche qualche presenza in B e in C, prima di approdare al Minerva in Eccellenza. Tra una partita e l’altra trova il tempo per studiare. L’obiettivo è la laurea magistrale in scienze motorie. Perché Caterina vuole restare comunque nel mondo dello sport. Ha allenato la squadra primi calci della Gerardiana e ora allena i pulcini della Concorezzese. "Grandi rimpianti – conclude – non ne ho. Forse avrei potuto crederci un po’ di più quando ero alla Fiamma. Ma il calcio resta una bella opportunità per vivere l’agonismo e fare gruppo".

Gianni Gresio