Cataste di legna a fuoco in un terreno Quattro mezzi per spegnerle

Cataste di legna a fuoco. Ieri mattina alle 5 a Limbiate in via Palermo sono state inviate due auto pompa serbatoio dal distaccamento di Desio e Lazzate, due autobotte serbatoio pompa dal comando di Monza e dal distaccamento volontario di Lissone e un modulo antincendio boschivo dal distaccamento volontario di Bovisio Masciago, per un incendio di cataste di legna in un terreno agricolo. L’intervento si è chiuso in mattinata.

Da.Cr.