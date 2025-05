Case e box comunali tornano all’asta

Per la terza volta il municipio tenta di trovare acquirenti per gli immobili comunali con proroga sino al 28 maggio.

È la terza asta con prezzo a base di ciascuno degli immobili della vendita ridotto ulteriormente del 10 per cento. Gli immobili comunali che sono in vendita sono diversi: un alloggio situato in via Milano 3 vicino al centro caratese, un altro è ubicato in via Toti al civico 22, un altro in via Maroncelli al 12.

I tre appartamenti fanno parte di complessi residenziali di proprietà mista pubblico e privato con spese condominiali, uno in è in via Molino Ponte 4 (nella frazione di Agliate). Poi, c’è in vendita un garage in via Milano 3 con ingresso in via Firenze al civico 2.

Le domande possono essere presentate secondo la modalità indicate dal Comune e in base ai requisiti richiesti dalla normativa. Il termine con la presentazione della domanda di partecipazione è in agenda per mercoledì 28 maggio alle 18. L’asta si terrà giovedì’ 29 maggio nella sala di via IV Novembre (municipio ala nuova) all’ultimo piano in via Cesare Battisti.

Per gli interessatati che vogliano avere informazioni e conoscere le caratteristiche degli immobili in vendita (metrature, numero locali, prezzi, condizioni specifiche di vendita) e altri chiarimenti è possibile chiamare il servizio comunale patrimonio al numero 0362 987392 o scrivendo una email dell’ufficio patrimonio del municipio di Carate (patrimonio@ comune di caratebrianza.mb.it). Gli interessati possono anche consultare sul sito comunale o degli uffici preposti.

Son.Ron.