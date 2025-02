Casa della Comunità: "Servizi vicini ai bisogni dei cittadini"

Il sindaco e il direttore generale dell’Asst Brianza hanno visitato la Casa della Comunità di Seregno. "Siamo al lavoro per garantire servizi sempre più efficienti e vicini ai bisogni dei cittadini – dice Carlo Alberto Tersalvi, alla guida dell’azienda -. Siamo sempre più impegnati nel prendere in carico i nostri pazienti e stiamo cercando di attivare un monitoraggio per verificare l’assunzione di terapie da parte dei più fragili". L’obiettivo è rispondere "alla domanda che emerge ogni giorno, anche attraverso prestazioni in rete". "Sono contento che la nostra Casa abbia mosso i primi passi – aggiunge il primo cittadino Alberto Rossi -. Questo spazio ha tutte le potenzialità per portare benefici alla comunità, soprattutto a chi ha più bisogno di aiuto. Già in questa fase iniziale ci siamo messi a disposizione per accompagnare la crescita del progetto". Ad accogliere chi arriva in via Verdi il Cup e il Punto unico di accesso per la valutazione del caso.

Bar.Cal.