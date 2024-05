Perché ci sono dei carri armati nelle campagne della Brianza? Le foto dei cittadini allarmati

Nulla di cui spaventarsi, rassicurano le autorità ai cittadini che si chiedono perché oggi, sabato 18 maggio, ci sono dei carri armati per le campagne della Brianza, nei pressi del comune di Truggio. A segnalare i mezzi blindati sui social media sono stati alcuni residenti della zona, molti incuriositi e qualcheduno allarmato.

A rispondere è stato il sindaco, Antonio Verbicaro, spiegando che la presenza dei corazzati è legata a un evento. “Si avvisa la popolazione che fino a domenica 19, il territorio comunale sarà interessato dalla manifestazione denominata “Italian raid commando – Lombardia 2024” che vedrà la partecipazione delle forze armate dei Paesi Nato. Detta manifestazione consisterà in una esercitazione sportiva-militare senza l’uso di armi”.

Niente di cui preoccuparsi, insomma, piuttosto un’occasione per vedere da vicino i carri armati. “L’evento – conclude il sindaco – ormai alla 36esima edizione, riguarderà la sola valutazione dell’addestramento delle pattuglie e non influirà in alcun modo sulla normale vita cittadina. Durante la manifestazione si prega di non intralciare lo svolgimento delle prove evitando di assembrarsi nei luoghi dedicati ad essa. Nell’area del centro sportivo stazioneranno i mezzi militari che domenica 19 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 potranno essere visitati”.