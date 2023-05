Carrello sospeso per la Posteria e famiglie in crisi

Raccolta straordinaria di beni di prima necessità per la Posteria di via Grandi 3, che di recente ha ricevuto una donazione di circa 2.400 euro con le iniziative Torta del Cuore e Carrello Sospeso. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con il supermercato Coop di Desio. Coloro che si recheranno al supermercato di via Borghetto saranno accolti dai volontari della Posteria, dai consiglieri comunali e dai membri della Giunta che consegnerano ai clienti una lista della spesa. Successivamente i volontari della protezione civile porteranno i generi alla Posteria. "Faccio appello al senso di comunità e di solidarietà dei desiani" afferma l’assessore alle Politiche sociali Fabio Sclapari.

Ale.Cri.