Carrello elevatore. Ecco il patentino

Corso “Patentino carrello elevatore” in partenza nel mese di dicembre presso il Centro di formazione professionale “S. Pertini"ì” di Seregno. Si tratta di una lezione di teoria e una di pratica: la prima il 18 dicembre in presenza dalle 15 alle 19, la seconda per la pratica con il carrello il 19 dicembre sempre dalle 15 alle 19. Il contributo richiesto è di 150 euro. Il corso fornisce la formazione obbligatoria per chi utilizza i carrelli elevatori, strumenti che hanno ridotto notevolmente il lavoro manuale, ma che sono fonte di gravi infortuni se non adoperati correttamente. Le lezioni permettono quindi di affrontare le procedure in sicurezza di preparazione e manutenzione del mezzo, senza prescindere dalle norme di sicurezza per la circolazione, presentando in modo chiaro e completo le indicazioni che si devono osservare per il corretto utilizzo del carrello elevatore e sottolineando l’importanza di effettuare ogni giorno la verifica del muletto e dello stato di manutenzione del carrello elevatore.

Il corso è rivolto ai tutti i lavoratori che si occupano di magazzini ma anche ai disoccupati che vogliono inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro.

Il corso vuole fornire a tutti i corsisti le conoscenze di base per la guida del muletto in sicurezza, in applicazione alle normative vigenti per l’utilizzo dei carrelli elevatori e dei muletti.

Per informazioni e iscrizioni: Laura Confalonieri, email l.confalonieri@afolmb.it, telefono 0362.86.21.85. Veronica Todaro