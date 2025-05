Quattro giorni di festa, fra buona tavola, musica e cartoni animati

Quattro giorni di musica e di buon cibo, tra omaggi a Ultimo e ai Queen, le canzoni di Vasco e le sigle dei cartoni animati più famosi, accanto a intrattenimenti per i bambini e lo street food tutto da gustare.

è quanto proporrà da oggi a domenica l’iniziativa “Lissone... in festa“, un evento organizzato da M20 Let’s Go on the Road in collaborazione con il Comune. La manifestazione animerà con concerti e specialità di cucine tipiche italiane e internazionali piazza IV Novembre, nei giardinetti davanti alla biblioteca e a due passi dal municipio. Oggi e domenica le attrazioni saranno attive già dalle 11.30, mentre domani e sabato apriranno alle 18.30, per poi andare avanti fino alle 23.30. Tutte le sere ci saranno concerti dal vivo e non mancherà un’area bimbi, mentre nell’area food ci si potrà sbizzarrire tra arrosticini e hamburger, specialità siciliane o porchetta, risotti, gnocco fritto, pesce e piatti argentini.

Sul fronte musicale, oggi alle 21 “Omaggio a Ultimo“ con i Ti Dedico Ultimo Tribute Band: il gruppo rileggerà e suonerà i brani più noti del giovane cantautore romano Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, pluripremiato a Sanremo e molto amato specialmente dalle giovani generazioni. Domani alla stessa ora toccherà al rock con un Omaggio ai Queen che avrà per protagonisti gli A Queen Experience: la band darà vita a uno spettacolo suggestivo e appassionante che ripercorrerà la carriera di Freddie Mercury e compagni. Sabato si resterà sul rock con un Omaggio a Vasco della Sally Band, mentre domenica i Cartoon Legend reinterpreteranno in modo coinvolgente le sigle di cartoni animati e serie tv.

Sempre domenica, per i più piccoli, dalle 18.30 alle 20.30 ci si potrà fare una foto insieme a Spiderman.

L’ingresso agli eventi è libero, in caso di maltempo il programma potrebbe cambiare. Sempre per gli amanti della musica ci sarà un altro appuntamento oggi a Sovico: alle 16.30 in Galleria Frette, in piazza Frette, concerto del Primo maggio con gli Acoustic Legend, su iniziativa della Pro Loco, con ingresso libero.

Fabio Luongo