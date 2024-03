Carnate, lavori sul Molgora: vasca anti-allagamenti da 12 milioni

Carnate, 18 marzo 2024 – “Il Molgora non farà più paura". Contro il rischio di esondazioni arriva a Carnate la vasca di laminazione “extra large“ pagata dalla Regione, costo 12 milioni e 600mila euro, e realizzata dal Consorzio Villoresi. I lavori sono in corso da tre mesi, ma mercoledì mattina ci sarà la presentazione ufficiale del progetto, che andrà avanti almeno fino all’autunno.

Cantieri aperti dunque in via Fornace, accompagnati "da disagi inevitabili – dice la sindaca Rosella Maggiolini – ma stiamo facendo di tutto per mitigare l’impatto dell’intervento. I camion passeranno sul ponte di via Matteotti, abbiamo ottenuto che si facessero le prove di carico, toglieremo i dossi e i mezzi dovranno rispettare il limite di 30 chilometri all’ora. L’impegno per mettere il silenziatore all’opera è massimo".

Un sacrificio necessario "in vista di un risultato che non ha prezzo: la sicurezza di tutti – aggiunge la prima cittadina –. Per questo chiedo ancora una volta pazienza. Grazie all’invaso saremo finalmente al riparo dagli effetti di eventi climatici sempre più estremi anche in questo spicchio di provincia, piogge battenti e bombe d’acqua che seminano danni e distruzione. Credo che i benefici supereranno di gran lunga qualsiasi situazione contingente". La vasca avrà una superficie di 9 ettari e una capacità di contenimento di 350mila metri cubi. Una volta terminata, raccoglierà le acque eccedenti in arrivo da Nord portate dal torrente "evitando allagamenti e rischi per l’incolumità degli abitanti – spiegano dal Consorzio –. È un’opera determinante per la salvaguarda di tutti".

La strategia di fondo è agire sulla prevenzione e in questo caso significa "neutralizzare la piena del corso d’acqua". "È questa la strada da percorrere per la tutela dei cittadini, del territorio, per una Lombardia più sicura e sostenibile – dice Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e ai sistemi verdi che mercoledì sarà a Carnate – abbiamo messo in campo risorse finanziarie e tecniche. Non inseguiamo l’emergenza, ma lavoriamo per la programmazione. Il nostro impegno è in sinergia con gli enti locali". L’appuntamento è alle 10.15, ci saranno anche Alessandro Folli, presidente del Villoresi, e Alessandro Rota alla guida di Anbi, l’associazione consorzi gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue. La vista vera a propria al cantiere è fissata alle 12.15.