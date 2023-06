Carnate, carabinieri e polizia locale setacciano la stazione: sequestrati un coltello e dosi di droga

Carnate (Monza e Brianza), 28 giugno 2023 – Un giovane nigeriano con un coltello in stazione. La stessa stazione dove 2 trapper (italiani) avevano rapinato e minacciato di morte un operaio senegalese l'estate scorsa. Dove era stato arrestato un pusher con la droga negli slip, dove era stato scoperto un minimarket in condizioni igienico-sanitarie precarie. E dove episodi di spaccio e microcriminalità sono alle cronache.

Venerdì i carabinieri del Comando Compagnia di Vimercate, con personale della polizia locale, 12 donne e uomini in uniforme, impegnati dalle 16 fino alle 22 circa, al fine di garantire un maggior senso di sicurezza per i pendolari nei pressi dello scalo ferroviario di Carnate, hanno dato atto ad un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito del piano di coordinamento della Prefettura e disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Monza Brianza.

Il materiale sequestrato dai carabinieri

Sotto la lente d’ingrandimento dei militari le zone “calde” in particolare la banchina dei binari, i sottopassi nonché il vicino giardinetto comunale di via Pascoli. Carabinieri e vigili, a piedi tra pendolari e famiglie, hanno controllato circa 70 persone. Durante il controllo un cittadino nigeriano e' stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 12 centimetri (lama 7 cm) ed è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre sia lui che un connazionale, trovati in possesso di una piccola quantità di stupefacente inferiore al grammo, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori.